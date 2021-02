Ipotesi esonero per Gennaro Gattuso dopo il k.o. in semifinale Coppa Italia con l’Atalanta: decisiva la partita contro la Juventus (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nuvole nere sul futuro di Gennaro Gattuso. dopo il ko nella semifinale di Coppa Italia contro dell’Atalanta in virtù della sconfitta per 3-1, secondo indiscrezione il suo esonero dalla panchina del Napoli è sempre più vicino. Sarà decisivo il match di campionato contro la Juventus: “Ultima spiaggia? Non lo so, dovete chiederlo alla società. Il presidente? Non ci ho parlato, non ha detto nulla”. “Il capitano della barca sono io – ha aggiunto – quando le cose vanno male vanno a discapito del capitano. Io non posso pensare a questo a penultima o ultima spiaggia, devo lavorare e devo riuscire a dare fiducia. Io faccio l’allenatore, ci può stare. Non sarò né il primo né l’ultimo, ma ho il dovere di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nuvole nere sul futuro diil ko nelladidelin virtù della sconfitta per 3-1, secondo indiscrezione il suodalla panchina del Napoli è sempre più vicino. Sarà decisivo il match di campionatola: “Ultima spiaggia? Non lo so, dovete chiederlo alla società. Il presidente? Non ci ho parlato, non ha detto nulla”. “Il capitano della barca sono io – ha aggiunto – quando le cose vanno male vanno a discapito del capitano. Io non posso pensare a questo a penultima o ultima spiaggia, devo lavorare e devo riuscire a dare fiducia. Io faccio l’allenatore, ci può stare. Non sarò né il primo né l’ultimo, ma ho il dovere di ...

