Diritti TV 21/24, la Serie A decide di non decidere. Settimana prossima nuova assemblea (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ancora da assegnare i Diritti TV della Serie A per il triennio 21/24 Niente di fatto per l’assegnazione dei Diritti TV della Serie A per il triennio 21/24. L’assemblea di Lega tenutasi nel pomeriggio a Milano, infatti, non ha portato a nessun risultato definitivo. La decisione slitta a questo punto a Settimana prossima quando è stata convocata una nuova assemblea. Nell’incontro odierno, DAZN e Sky hanno avuto la possibilità di illustrare ai Club la propria offerta sui Diritti televisivi per il territorio italiano, dettagliando le rispettive visioni strategiche per il prossimo triennio. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ancora da assegnare iTV dellaA per il triennio 21/24 Niente di fatto per l’assegnazione deiTV dellaA per il triennio 21/24. L’di Lega tenutasi nel pomeriggio a Milano, infatti, non ha portato a nessun risultato definitivo. La decisione slitta a questo punto aquando è stata convocata una. Nell’incontro odierno, DAZN e Sky hanno avuto la possibilità di illustrare ai Club la propria offerta suitelevisivi per il territorio italiano, dettagliando le rispettive visioni strategiche per il prossimo triennio. L'articolo proviene da intermagazine.

capuanogio : ?? #Dazn #Sky #Amazon #Mediaset e... Unica certezza: dal 2021 vedere calcio in tv sarà una fatica tripla (quadrupla… - forumJuventus : CorSera: 'Diritti tv, serie A verso la svolta. Dazn davanti a Sky. Agnelli: «Offerte superiori a tutti in Europa» C… - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, #DeLaurentiis: 'Diritti Tv? Decisione slitta alla prossima settimana' - officialmaz : @rostanan @DAZN_IT Non sto dicendo il contrario. Anzi, sto augurando loro di fare un buon lavoro qualora acquisisce… - emamarro : RT @sportface2016: #DirittiTv #SerieA, altro rinvio: tensione in Lega, la scelta tra #Sky e #Dazn slitta alla prossima settimana https://t.… -