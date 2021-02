Consigli per gli acquisti... a distanza: gusto e tradizioni in un clic (Di giovedì 11 febbraio 2021) gusto e tradizioni in un click Anche un prodotto food tipico di un territorio puo'diventare di tendenza, trasformandosi in eccellenza food virale per tutto il mondo. E'questo il caso delleghiottonerie per il palato prodotte da una ditta dalla storia centenaria molto conosciuta sia in Italia che all'Estero: Fa.Lu.Cioli. Cioli, infatti, è un nome di una grande famiglia di imprenditori e produttori che ha fatto la storia della tradizione gastronomica laziale e non solo. Nel 1917 il giovane Ovidio Cioli ebbe l'intuizione di lavorare la carne di maiale e insaporirla con spezie naturali quali sale, pepe, rosmarino e aglio e poi rilegarla per permetterne una cottura più uniforme ad alte temperature. Così è nata la vera porchetta di Ariccia che da quattro generazioni la famiglia Cioli produce nella propria azienda tanto da essere leader ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)in unk Anche un prodotto food tipico di un territorio puo'diventare di tendenza, trasformandosi in eccellenza food virale per tutto il mondo. E'questo il caso delleghiottonerie per il palato prodotte da una ditta dalla storia centenaria molto conosciuta sia in Italia che all'Estero: Fa.Lu.Cioli. Cioli, infatti, è un nome di una grande famiglia di imprenditori e produttori che ha fatto la storia della tradizione gastronomica laziale e non solo. Nel 1917 il giovane Ovidio Cioli ebbe l'intuizione di lavorare la carne di maiale e insaporirla con spezie naturali quali sale, pepe, rosmarino e aglio e poi rilegarla per permetterne una cottura più uniforme ad alte temperature. Così è nata la vera porchetta di Ariccia che da quattro generazioni la famiglia Cioli produce nella propria azienda tanto da essere leader ...

fattoquotidiano : Campania, consigliere di Fi a rischio processo. Morra (M5s): “La legge sugli scioglimenti per mafia va rivista: inc… - _Carabinieri_ : Nel giorno dedicato al #SaferInternetDay, segui i consigli dei #Carabinieri per non cadere vittima dei pericoli del… - Agenzia_Ansa : E' il #7febbraio, Giornata nazionale contro il #bullismo e il #cyberbullismo: ecco alcuni consigli di #lettura. Dai… - ninfeemonet : Consigli per superare un esame, che non riesco a superare? Sto uscendo pazzaaaa - FrancescaOliva_ : @Chill_iceland Scrivimi in privato per altri consigli -