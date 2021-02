CHE DIO CI AIUTI 6, anticipazioni ottava puntata di giovedì 18 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) anticipazioni ottava puntata (15° e 16° episodio) della fiction Che Dio ci AIUTI 6, in onda in prime time su Rai 1 giovedì 18 febbraio 2021. Che Dio ci AIUTI 6×15 – Chi è senza peccato Torna in convento Ginevra che, grazie alla sua lontananza, è riuscita a chiarirsi dentro di sé e ha deciso di lasciare Nico, il quale però non è preparato ad affrontare la novità e intende riconquistare la sua amata. Comunque l’uomo non è del tutto insensibile a Monica, che continua a orbitare intorno a lui. Azzurra e Penny vogliono intanto aiutare Monica a rendersi conto che ama ancora Nico… Che Dio ci AIUTI 6×16 – Il regalo più bello Il rapporto che sta nascendo tra Primo ed Erasmo provoca una sorta di gelosia in Suor Angela, che sembra quasi invidiosa e arriva a ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 11 febbraio 2021)(15° e 16° episodio) della fiction Che Dio ci6, in onda in prime time su Rai 1182021. Che Dio ci6×15 – Chi è senza peccato Torna in convento Ginevra che, grazie alla sua lontananza, è riuscita a chiarirsi dentro di sé e ha deciso di lasciare Nico, il quale però non è preparato ad affrontare la novità e intende riconquistare la sua amata. Comunque l’uomo non è del tutto insensibile a Monica, che continua a orbitare intorno a lui. Azzurra e Penny vogliono intanto aiutare Monica a rendersi conto che ama ancora Nico… Che Dio ci6×16 – Il regalo più bello Il rapporto che sta nascendo tra Primo ed Erasmo provoca una sorta di gelosia in Suor Angela, che sembra quasi invidiosa e arriva a ...

