Caso Genovese, spunta l'ombra di Corona: "È l'agente delle due vittime" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Novella Toloni L'ex re dei paparazzi è finito nella vicenda per aver assunto il ruolo di agente di due modelle presunte vittime di Genovese. Le due ragazze sono seguite dallo storico avvocato di Corona, Ivano Chiesa Il nome di Fabrizio Corona entra nel fascicolo del Caso Genovese, l'imprenditore arrestato a novembre per aver stuprato una 18enne dopo averla drogata con un mix di sostanze stupefacenti. L'ex re dei paparazzi, agli arresti domiciliari dal dicembre 2019, si starebbe occupando di due delle presunte vittime che hanno denunciato per violenza sessuale Alberto Genovese e la Procura di Milano lo ha segnalato al tribunale di sorveglianza.

