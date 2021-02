Campania, ecco dove aumenteranno i contagi. La Regione ai Comuni: Chiudete vie e scuole a rischio o lo faremo noi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una previsione di oltre 254.000 casi di covid 19 in Campania al 28 febbraio, rispetto ai 223.000 del primo febbraio. È l’allarme lanciato dall’Unità di Crisi della Regione sul covid nella relazione emessa dopo l’ultima riunione per verificare l’incidenza dei contagi scolastici. Per questo la Regione ha elaborato sulla base degli algoritmi un sistema di alert territoriale per individuare Comuni, Province o Macro aree “soggette ad incremento dei contagi idonei ad impattare in maniera significativa sull’incidenza della malattia a livello regionale”. L’Unità di Crisi sottolinea che gli alert dovranno orientare le decisioni locali. Il sistema di alert territoriale sul covid 19 sulle scuole e sulle strade di aggregazione nei Comuni incide sulla misura che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una previsione di oltre 254.000 casi di covid 19 inal 28 febbraio, rispetto ai 223.000 del primo febbraio. È l’allarme lanciato dall’Unità di Crisi dellasul covid nella relazione emessa dopo l’ultima riunione per verificare l’incidenza deiscolastici. Per questo laha elaborato sulla base degli algoritmi un sistema di alert territoriale per individuare, Province o Macro aree “soggette ad incremento deiidonei ad impattare in maniera significativa sull’incidenza della malattia a livello regionale”. L’Unità di Crisi sottolinea che gli alert dovranno orientare le decisioni locali. Il sistema di alert territoriale sul covid 19 sullee sulle strade di aggregazione neiincide sulla misura che ...

VincenzoDeLuca : 10 PROGETTI PER NAPOLI - AL VIA LA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO CAMPANO DELL'AUDIOVISIVO NELL'AREA EX NA… - MarcoRamio : RT @Stocca64: La resa delle #ditte in #Campania: 'Siamo SENZA operai, preferiscono il #redditodicittadinanza'. Nessuno vuole #lavorare in r… - ottopagine : Covid-19, ecco i contagi per età e Comune per Comune - occhio_notizie : Ecco il report sui contagi #Covid nelle #scuole della #Campania - brusacoioni : RT @Stocca64: La resa delle #ditte in #Campania: 'Siamo SENZA operai, preferiscono il #redditodicittadinanza'. Nessuno vuole #lavorare in r… -