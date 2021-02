Anche BOE uscirà con nuovi pannelli MicroOLED. Sarà il secondo fornitore del visore VR di Apple?

(Di giovedì 11 febbraio 2021) BOE avrebbe pianificato il lancio a partire dalla seconda metà del 2021 diper visori per la realtà virtuale e la realtà aumentata. La notizia fa il paio con la partnership trae TSMC per lo sviluppo di schermi basati sulla stessa tecnologia....

Digital_Day : Dopo le indiscrezioni su Apple e TSMC, anche BOE pronta a sfornare schermi MicroOLED - frank9you : @molumbe la BCE ha come obiettivo la sola stabilità dei prezzi,la Federal Reserve stabilità dei prezzi e piena occu… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche BOE

DDay.it - Digital Day

...2%), in attesa degli interventi dei presidenti della Bce, Christine Lagarde, della, Andrew ... Attento l'oro (+0,6%) a 1.853 dollari l'oncia, mentre salel'argento (+0,7%) a 27,4 dollari. L'...Infatti la Norvegia passa il testimone a Johannesche con un passo sugli sci insostenibile per ...Wierer è precisa ma poco performante sugli sci e rimane distante dalla zona podio, mentre ...BOE avrebbe pianificato il lancio a partire dalla seconda metà del 2021 di pannelli MicroOLED per visori per la realtà virtuale e la realtà aumentata. La notizia fa il paio con la partnership tra ...BOE, ha in programma di lanciare sul mercato uno schermo MicroOLED nella seconda metà di quest'anno; dovremo aspettare il 2023 per quello di TMSC.