Terra dei fuochi: tumori conseguenza degli sversamenti illeciti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tumore al seno, asma, leucemie, malformazioni congenite e altre gravissime patologie che colpiscono gli abitanti della Terra dei fuochi, tra Napoli e Caserta, sono legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Una realtà a lungo negata. Ad attestare la relazione causale, o anche di concausa, è il rapporto realizzato grazie all'accordo stipulato nel giugno 2016 tra la procura di Napoli Nord e l'Istituto superiore di Sanità. L'intesa aveva l'obiettivo di raccoglie e condividere dati relativi agli eccessi di mortalità, all'incidenza tumorale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

