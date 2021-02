Tappati i buchi della sinistra | Sesto ora investe sul futuro

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Martina Piumatti Il Consiglio comunale diSan Giovannio ha approvato il bilancio di previsione 2021. Superata per la prima volta la zavorra del buco di bilancioSan Giovanni ha archiviato il buco di bilancio lasciato in eredità dalla: 21,7 milioni di deficit, i 4.5 milioni di debiti fuori bilancio per il prolungamentometropolitana rossa e i 14 milioni di debiti coi fornitori. “Sono particolarmente emozionato e orgoglioso dell’approvazione di questo bilancio previsionale – spiega il sindacoRoberto Di Stefano –. Se penso a 3 anni fa avevamo davanti uno scenario completamente diverso, disastroso per la città, perché eravamo sull’orlo del disfinanziario. Con coraggio e responsabilità abbiamo deciso di non portare il Comune in ...