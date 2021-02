Tachipirina e attesa? Covid boomOra Draghi li mandi tutti a casa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) tutti a casa. Non è solo il titolo del celebre film del 1960 diretto da Luigi Comencini con protagonisti Alberto Sordi e Vittorio Gasmann ma è quello che il nuovo governo Draghi che sta per nascere dovrebbe proferire nei confronti dei vertici delle istituzioni sanitarie italiane. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 febbraio 2021). Non è solo il titolo del celebre film del 1960 diretto da Luigi Comencini con protagonisti Alberto Sordi e Vittorio Gasmann ma è quello che il nuovo governoche sta per nascere dovrebbe proferire nei confronti dei vertici delle istituzioni sanitarie italiane. Segui su affaritaliani.it

La triplice alleanza "Riposo, tachipirina e tampone (spesso aspettando giorni e giorni)" continua a ... La "vigile attesa" ministeriale mi rimanda al capezzale dei moribondi narrati da Emìle Zola, nell'...

' Oggi sappiamo di più sul virus ma a marzo tutti rimanevano a casa con la tachipirina in attesa di un eventuale peggioramento. Poi siamo riusciti a capire che molti medici inizialmente non ...

Intervista al professor Piero Sestili, docente di farmacologia all'università di Urbino - Utilizzare da subito antinfiammatori non steroidei al posto della tachipirina "e soprattutto - dice il docente ...

Migliaia di vite salvate dai medici italiani grazie a terapie domiciliari anti-Covid che lo Stato non ha mai preso in considerazione.

