Sciuker Frames | nuovo contratto d’appalto per Sciuker Ecospace

(Teleborsa) – Sciuker Frames, gruppo operativo nel segmento della green economy, fa sapere che la controllata Sciuker Ecospace ha sottoscritto un nuovo contratto d'appalto dal valore complessivo lordo pari a 2,65 milioni di euro per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica di due nuovi complessi residenziali. Con la firma del 27esimo contratto di appalto, l'acquisito da inizio 2021 ammonta a 13,57 milioni, generando le seguenti performance rispetto al budget: Target di acquisito trimestrale (15 milioni): raggiunto per il 90,5%; Target di acquisito annuale (60 milioni): raggiunto per il 22,6%. Il backlog residuo del 2020, pari a 20,4 milioni sommato ai 13,57 milioni dei contratti firmati nel 2021 implicano un contributo

Sciuker Frames, +3,43% a 4,83 euro, si avvicina al massimo storico a 5,00 euro toccato il 25 gennaio scorso. Il gruppo attivo nel design e nella produzione di finestre ecosostenibili ha comunicato ...

Brillante rialzo per Sciuker Frames, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,52%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Sciuker ...

