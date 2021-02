Salvini da Berlusconi per portare la Lega nel Ppe (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la svolta europeista Matteo Salvini faccia a faccia con Silvio Berlusconi: l’obiettivo sarebbe quello di portare la Lega nel Ppe, il Partito Popolare Europeo Come si dice? ‘Fatto 30 facciamo 31’. Dopo l’inversione a ‘EU’, scoprendosi super tifoso dell’Europa e portando la Lega dentro al nuovo Governo Draghi, Matteo Salvini non perde l’attimo e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la svolta europeista Matteofaccia a faccia con Silvio: l’obiettivo sarebbe quello dilanel Ppe, il Partito Popolare Europeo Come si dice? ‘Fatto 30 facciamo 31’. Dopo l’inversione a ‘EU’, scoprendosi super tifoso dell’Europa e portando ladentro al nuovo Governo Draghi, Matteonon perde l’attimo e… L'articolo Corriere Nazionale.

