Renzi se la ride del Pd: «Dicevano "o Conte o morte" e sono ancora innamorati dei grillini» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Sicario, accoltellatore, è un linguaggio d'odio. Hanno provato ad asfaltarmi e utilizzo le loro parole. volevano "farmi fuori" e io sarei il sicario e l'accoltellatore…». A Porta a Porta, Matteo Renzi si "vendica" degli (ex) parenti serpenti. Un colpo al Pd, l'altro ai Cinquestelle e quelle parole di Casalino che non gli sono andate giù. «Il Pd, la Lega, Iv e i Cinquestelle stanno insieme sulla base di un appello di Mattarella. Non è nata una nuova maggioranza politica. E la Lega sta cambiando pelle, sta diventando un partito diverso». Renzi all'attacco del Partito democratico Il leader di Iv torna a criticare la linea del Pd «ispirata da Bettini e Zingaretti» durante la crisi di governo. «Il Partito democratico si è messo in una posizione per me inspiegabile: o Conte o voto, o Conte o ...

