R-Evolution project | asse Italia-Grecia | caccia a 12 creativi under 35

Sarà online domani, giovedì 11 febbraio, l'avviso per partecipare a R-Evolution project, progetto internazionale promosso dal Nuovo Teatro Sanita' di Napoli, in partenariato con Sardegna Teatro – Teatro di Rilevante Interesse Culturale (Cagliari), Scena Nuda (Reggio Calabria), Teatro della Citta' srl – Centro di Produzione Teatrale (Catania), Greek Art Theatre Karolos Koun (Atene), Between the Seas Mediterranean Performing Lab (Atene), Primavera dei Teatri – Festival di Teatro (Castrovillari) e realizzato con il supporto della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. L'avviso, rivolto a giovani creativi (drammaturghi, registi, interpreti, coreografi, danzatori, performers, scenografi, videomaker, artisti visuali, producers) under 35, Italiani e greci, offre un'esperienza internazionale in area ...

