Prada Cup, patto segreto New Zealand-Ineos. Modello MotoGP, vendita delle barche e World Series (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nonostante debba ancora prendere il via la Finale di Prada Cup tra Luna Rossa ed Ineos UK, a partire da sabato 13 febbraio ed al meglio delle 13 regate, fervono le discussioni in vista della prossima edizione dell’America’s Cup che potrebbe rivelarsi addirittura rivoluzionaria. Non è un mistero che i Defender neozelandesi abbiano già incaricato un’agenzia per sondare il terreno in Medio Oriente, dove gli Emirati Arabi sarebbero pronti a sborsare centinaia di milioni di dollari pur di ospitare la competizione. Ed i Kiwi sono tutt’altro che insensibili al denaro…Ricordiamo che la vincente dell’America’s Cup decide dove ospitare l’edizione successiva. Da tradizione è sempre avvenuto nella nazione vincitrice, ad eccezione del 2007, quando gli svizzeri di Alinghi furono obbligati ad optare per Valencia, non essendo la Confederazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nonostante debba ancora prendere il via la Finale diCup tra Luna Rossa edUK, a partire da sabato 13 febbraio ed al meglio13 regate, fervono le discussioni in vista della prossima edizione dell’America’s Cup che potrebbe rivelarsi addirittura rivoluzionaria. Non è un mistero che i Defender neozelandesi abbiano già incaricato un’agenzia per sondare il terreno in Medio Oriente, dove gli Emirati Arabi sarebbero pronti a sborsare centinaia di milioni di dollari pur di ospitare la competizione. Ed i Kiwi sono tutt’altro che insensibili al denaro…Ricordiamo che la vincente dell’America’s Cup decide dove ospitare l’edizione successiva. Da tradizione è sempre avvenuto nella nazione vincitrice, ad eccezione del 2007, quando gli svizzeri di Alinghi furono obbligati ad optare per Valencia, non essendo la Confederazione ...

tuttopuntotv : Finale Prada Cup 2021 in TV: orari, calendario e differita #PradaCup2021 #PradaCup - Eurosport_IT : Luna Rossa è pronta per la Finale della Prada Cup ???????? Le parole di Max Sirena: - costa577 : Prada Cup,gli Inglesi si conoscono da tempo sono i soliti colonialisti e sciovinisti del loro EGO che comandavano n… - farevelanet : America’s Cup: live la conferenza stampa d’apertura della Prada Final (dalle 22) e la storia dell’Italia in Coppa… - Veladuepuntozer : America’s Cup: live la conferenza stampa d’apertura della Prada Final (dalle -