Milinkovic Savic Juventus, addio Lazio: Paratici sfida due top club (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milinkovic Savic Juventus – Milinkovic Savic sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato estivo. Il valore del calciatore serbo è lievitato assist dopo assist e giocata dopo giocata. Sta trascinando la Lazio di nuovo in alto in classifica, anche se all’orizzonte c’è la sfida proibitiva con l’Inter. Il suo agente, nel frattempo, sta preparando la exit strategy per la prossima estate. Sono tre i club che lo vogliono: Real Madrid, Psg e Juventus. Milinkovic Savic Juventus, il serbo verso l’addio alla Lazio Accostato a più riprese in Italia sia all’Inter che alla Juventus, il futuro di Milinkovic-Savic ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 febbraio 2021)sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato estivo. Il valore del calciatore serbo è lievitato assist dopo assist e giocata dopo giocata. Sta trascinando ladi nuovo in alto in classifica, anche se all’orizzonte c’è laproibitiva con l’Inter. Il suo agente, nel frattempo, sta preparando la exit strategy per la prossima estate. Sono tre iche lo vogliono: Real Madrid, Psg e, il serbo verso l’allaAccostato a più riprese in Italia sia all’Inter che alla, il futuro di...

SerieA : ?? Efficienza tecnica al 95% ???? Determinante sia in fase di possesso, sia in interdizione. ?? Completa il 50% dei pa… - LazionewsEu : - Manumaio11 : @bergomifabio Milinkovic savic - cragno/musso/radu (chiunque ma non handanovic) - emerson palmieri/tagliafico/spina… - Manumaio11 : @InterCM16 Io ho quest'idea, al posto di quel cesso ambulante di gagliardini in estate un bel milinkovic savic. Ha… - Andre89boa : RT @Emiliangiolo: Serie A: -Il miglior portiere: Szczesny -Il miglior centrale: De Vrij -Il miglior terzino: Hernandez -Il miglior centroc… -