Mascherine difettose ai medici Ecco l' ennesimo flop di Arcuri

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Francesca Galici Fuori dal coro ha indagato sulle "" d'oro acquistate dalla Cina e distribuite dalla Protezione civile: i risultati lasciano a bocca aperta Proseguono le inchieste di Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento del martedì sera di Rete4. Durante l'ultma puntata, andata in onda il 9 febbraio, la trasmissione ha condotto un'inchiesta relativa alleFFP2 acquistate a marzo 2020 dalla Cina, incluse in una commessa da 1,2 miliardi di euro voluta dal commissario Domenico. Erano i giorni della prima ondata, dello tsunami improvviso che ha travolto l'Italia, che si è trovata sorprendentemente sguarnita di dispositivi di protezione individuale negli ospedali. Come riferisce il comunicato stampa della trasmissione, per quella commessa sono ora indagati dalla procura di ...