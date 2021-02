Lombardia, firmata l’ordinanza per la riapertura degli impianti sciistici in programma lunedì (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha firmato un’ordinanza con cui riapre gli impianti e i comprensori sciistici della regione a partire dal 15 febbraio e fino al 31 marzo 2021, seguendo le regole e le linee guida stabilite dalla Conferenza delle Regioni dell’8 febbraio 2021. Questo quello che si legge nel testo dell’ordinanza: “In ogni stazione il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio. L’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle ‘Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il presidente dellaAttilio Fontana ha firmato un’ordinanza con cui riapre glie i comprensoridella regione a partire dal 15 febbraio e fino al 31 marzo 2021, seguendo le regole e le linee guida stabilite dalla Conferenza delle Regioni dell’8 febbraio 2021. Questo quello che si legge nel testo del: “In ogni stazione il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti glia fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio. L’utilizzodi risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle ‘Linee guida per l’utilizzodi risalita nelle stazioni e nei comprensori ...

