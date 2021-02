Lecco | controllore attacca passeggera straniera sul bus | “Al vostro paese vi tagliano le mani”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) È diventato virale il video che riprende un addetto al controllo dipendente di una società esterna sugli autobus di Lineeche urla contro una signora, di origine, che sembra aver obliterato in ritardo il biglietto della corsa. “E’ fare la furba questo! Solo alnon fate queste cose. Solo in Italia fate queste cose. La differenza che là vilequando sbagliate e qua ve ne approfittate. Avete trovato l’America in Italia”. Frasi urlate dal vigilantes contro la. Un altro viaggiatore, vendendo la scena, ha ripreso tutto e postato sui social il filmato. Le immagini hanno suscitato forte polemica sul social e anche Corrado Valsecchi, consigliere comunale di Appello peroltre che fondatore di Les ...

Frasi urlate da uncontro una passeggera straniera che avrebbe timbrato il biglietto ... L'episodio sarebbe accaduto su un autobus di Linee... a firma dell' amministratore unico Mauro Frigerio , in merito all' attacco verbale a sfondo razzista di unnei confronti di una passeggera del bus. Mauro Frigerio 'Lineeritiene ...LECCO - Mele marce sì, casi isolati no. Tra i controllori dei bus lecchesi atteggiamenti arroganti, più o meno velati di razzismo, se non sono la prassi non si può certo dire siano rari. Pochi individ ...Qualcuno ha filmato la scena postando il video su Facebook. Numerose le condivisioni, indignazione sui social. Il sindaco Mauro Gattinoni ha condannato l’episodio ed espresso la sua vicinanza alla don ...