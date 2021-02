Isola dei Famosi 2021, Floriana Secondi furiosa: “Scartata per colpa di Giovanni Ciacci” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La nuova edizione dell’Isola dei Famosi si avvicina e il toto-nomi già impazza sul web. Tra i possibili naufraghi che dovrebbero sbarcare in Honduras è spuntato il nome di Giovanni Ciacci, il quale avrebbe già accettato la proposta. Tuttavia, tra i candidati a partecipare c’era anche Floriana Secondi, la quale invece sarebbe stata Scartata proprio per dare spazio all’ex opinionista di Detto Fatto. A rivelarlo è stata la stessa Secondi in collegamento con Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Isola dei Famosi 2021: Floriana contro gli autori Dopo il Grande Fratello Vip, Mediaset trasmetterà finalmente l’Isola dei Famosi che tornerà con una nuova imperdibile ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La nuova edizione dell’deisi avvicina e il toto-nomi già impazza sul web. Tra i possibili naufraghi che dovrebbero sbarcare in Honduras è spuntato il nome di, il quale avrebbe già accettato la proposta. Tuttavia, tra i candidati a partecipare c’era anche, la quale invece sarebbe stataproprio per dare spazio all’ex opinionista di Detto Fatto. A rivelarlo è stata la stessain collegamento con Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.deicontro gli autori Dopo il Grande Fratello Vip, Mediaset trasmetterà finalmente l’deiche tornerà con una nuova imperdibile ...

