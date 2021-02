Il primo ologramma realizzato grazie all’entanglement quantistico di fotoni

Leggi su wired

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (immagine: University of Glasgow)Nel mondo della fisica è stato appena raggiunto un altro traguardo: per la prima volta, infatti, un team dell’Università di Glasgow, in Scozia, è riuscito a superare i limiti dell’olografia convenzionale e a codificare con successo le informazioni contenute all’interno di un. E lo ha fatto escogitando una nuova tecnica basata sull’entanglement, e più precisamente suientangled. Appena descritto sulle pagine della rivista Nature Physics, questo innovativo metodo potrebbe portare a un notevole miglioramento dell’utilizzo dell’olografia, come per esempio nell’imaging medico e nella comunicazione quantistica. “L’olografia classica ha dei limiti, come l’interferenza di sorgenti luminose e una forte sensibilità alle instabilità meccaniche”, racconta Hugo Defienne, tra gli autori dello studio. “Il processo che ...