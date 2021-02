Gazidis | “Ibra è l’eccezione a tutte le regole Sogno di far parte del ritorno in alto del Milan”

milansette : Gazidis: 'Ibra è l'eccezione a tutte le regole. Pioli è un uomo intelligente e profondo' - sportli26181512 : Gazidis: 'Ibra è l'eccezione a tutte le regole. Pioli è un uomo intelligente e profondo': Intervistato da Sky, Ivan… - sportli26181512 : Milan, Ivan Gazidis in esclusiva: stasera alle 23 su Sky Sport 24: Per la prima volta il CEO del Milan rilascia un’… - Alemilanista86 : RT @MilanNewsit: Gazidis: 'Ibra è l'eccezione a tutte le regole. Pioli è un uomo intelligente e profondo' - MilanNewsit : Gazidis: 'Ibra è l'eccezione a tutte le regole. Pioli è un uomo intelligente e profondo' -

Per lui quello rossonero e' "un club moderno, progressista, ma noi siamo all'inizio del percorso, non alla fine", diceche ha parole di elogio per Maldini, per("Un'eccezione a tutte le ...Ora che Boban ha lasciato ufficialmente il Milan e Maldini potrebbe fare lo stesso a breve,si troverebbe a contrattare direttamente con. Il greco, attento ai conti e alla linea giovane, ...Intervistato da Sky, Ivan Gazidis ha parlato ovviamente anche di Zlatan Ibrahimovic e di mister Stefano Pioli. Ecco un'anticipazione sulla sue dichiarazioni sullo svedese e sul tecnico ...Per la prima volta il CEO del Milan rilascia un’intervista in italiano: racconta il suo amore per Milano e il Milan, il suo sogno, il rapporto con Maldini, il futuro di Ibra, Donnarumma e Calhanoglu.