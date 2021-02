Formazioni ufficiali Atalanta Napoli | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ledimatch valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina; Muriel, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. All.: Gasperini(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Zedadka, Demme, Mario ...

apetrazzuolo : COPPA ITALIA - Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali - GoalItalia : Sutalo esterno, fuori Ilicic ???? Gattuso col 4-3-3: Hysaj a sinistra, Osimhen titolare ?? Le formazioni ufficiali d… - ItaSportPress : Coppa Italia: Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali - - AzzurrissimoTwi : ??ATALANTA-NAPOLI. Le formazioni ufficiali: 'Gattuso torna al 4-3-3' - - fantapazzcom : Atalanta-Napoli: le formazioni ufficiali di Coppa Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Atalanta Napoli match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021: le scelte degli allenatoriAtalanta - Napoli, leATALANTA (3 - 4 - 1 - 2) : Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina; Muriel, Zapata. All . Gasperini. NAPOLI (4 - 3 - 3 )...Coppa Italia: dove vedere la diretta TV di Atalanta-Napoli. La diretta TV di Atalanta-Napoli, partita valida per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2020/21, sarà tras ...Atalanta – Napoli di Coppa Italia in diretta. Gli aggiornamenti live sulla gara di ritorno delle semifinali in programma al Gewiss Stadium di ...