sportli26181512 : Festa Reggina: punti salvezza. L’Entella sempre più giù: Festa Reggina: punti salvezza. L’Entella sempre più giù I… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa Reggina

Stretto web

Lo scontro salvezza più importante della giornata va alla, che al Granillo si impone sull'Entella per 1 - 0 (gol di Montalto) e si porta a 25 punti, momentaneamente a +3 dalla zona playout. Non una gara particolarmente divertente, quella di Reggio ...Basta che ' u café è pavatu ', che ' me cumpari sistema a me figghiu ', che fanno 'i maronna ' e che ' avinci '. Ma uno scatto d'orgoglio quando? Anche in nome di chi ora si sta ...Nel primo posticipo della 22esima giornata di Serie B la Reggina conquista la seconda vittoria consecutiva superando 1-0 la Virtus Entella. Un successo prezioso per i calabresi, arrivato grazie al rig ...Per un San Valentino diverso ma pur sempre speciale, scegli l’alta qualità di “Enoteka” del giovane imprenditore reggino Pietro Nucera. Prodotti gourmet, caviale, salmone, tartufo, vini, amari, champa ...