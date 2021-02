Elisabetta Gregoraci apre le porta della sua mega villa: il salone delle meraviglie VIDEO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci apre le porte ai suoi fan e mostra il salone della sua mega villa nel giorno del suo compleanno. Il 2021 per Elisabetta Gregoraci è cominciato immerso in un’atmosfera surreale: la showgirl usciva da poco dall’esperienza al Grande Fratello Vip e necessitava di un periodo di relax con il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. Tra i due il matrimonio è finito ormai da tempo, ma i loro rapporti sono sempre rimasti cordiali per il bene del figlio. La complicità mostrata in quei giorni su Instagram ha fatto persino pensare che tra i due ci fosse stato un ritorno di fiamma. Una sensazione legata anche al fatto che durante il periodo al GF Vip tra gli ex coniugi c’era stata qualche schermaglia ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)le porte ai suoi fan e mostra ilsuanel giorno del suo compleanno. Il 2021 perè cominciato immerso in un’atmosfera surreale: la showgirl usciva da poco dall’esperienza al Grande Fratello Vip e necessitava di un periodo di relax con il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. Tra i due il matrimonio è finito ormai da tempo, ma i loro rapporti sono sempre rimasti cordiali per il bene del figlio. La complicità mostrata in quei giorni su Instagram ha fatto persino pensare che tra i due ci fosse stato un ritorno di fiamma. Una sensazione legata anche al fatto che durante il periodo al GF Vip tra gli ex coniugi c’era stata qualche schermaglia ...

