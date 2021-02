Del Piero: “Juventus in finale con le idee di Pirlo. Inter? Nelle gare da dentro o fuori…” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus in finale di Coppa Italia, Inter eliminata. Il verdetto è arrivato nella notte dopo il derby d'Italia di ritorno del torneo. I nerazzurri non riescono a ribaltare il 2-1 subito a San Siro e ai bianconeri basta lo 0-0 in casa per accedere all'ultimo appuntamento della competizioni. Ai microfoni di Sky Sport, è Alessandro Del Piero, leggenda della Vecchia Signora, a commentare la sfida e i temi caldi delle due formazioni italiane.Del Piero: "Juve in finale con le idee di Pirlo. Sull'Inter..."caption id="attachment 1091821" align="alignnone" width="510" (Getty Images)/caption"La finale vale molto per Pirlo, l'ha raggiunta lui e non l'ha ereditata come quella in Supercoppa", ha esordito Del ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021)indi Coppa Italia,eliminata. Il verdetto è arrivato nella notte dopo il derby d'Italia di ritorno del torneo. I nerazzurri non riescono a ribaltare il 2-1 subito a San Siro e ai bianconeri basta lo 0-0 in casa per accedere all'ultimo appuntamento della competizioni. Ai microfoni di Sky Sport, è Alessandro Del, leggenda della Vecchia Signora, a commentare la sfida e i temi caldi delle due formazioni italiane.Del: "Juve incon ledi. Sull'..."caption id="attachment 1091821" align="alignnone" width="510" (Getty Images)/caption"Lavale molto per, l'ha raggiunta lui e non l'ha ereditata come quella in Supercoppa", ha esordito Del ...

