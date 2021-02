Da zona arancione a zona gialla: la Puglia cambia colore l’11 febbraio 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Buone notizie per la Puglia: si cambia colore. La regione, al momento in zona arancione, passerà in zona gialla dall’11 febbraio 2021. Questo significa che per il fine settimana ci saranno delle significative riaperture: dai ristoranti alle pizzerie. Si potrà tornare anche a pranzo fuori. Una buona notizia per tutti i ristoratori che da prima di Natale, non vedevano aperti i loro locali, se non per l’asporto e la consegna a domicilio. Si potrà quindi tornare a fare colazione al bar, come non succedeva ormai da due mesi. Ma non solo: possibilità di muoversi da un comune all’altro senza rispettare i 30 km e senza dover portarsi dietro sempre l’autocertificazione. Stando ai fatti, la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Buone notizie per la: si. La regione, al momento in, passerà indal. Questo significa che per il fine settimana ci saranno delle significative riaperture: dai ristoranti alle pizzerie. Si potrà tornare anche a pranzo fuori. Una buona notizia per tutti i ristoratori che da prima di Natale, non vedevano aperti i loro locali, se non per l’asporto e la consegna a domicilio. Si potrà quindi tornare a fare colazione al bar, come non succedeva ormai da due mesi. Ma non solo: possibilità di muoversi da un comune all’altro senza rispettare i 30 km e senza dover portarsi dietro sempre l’autocertificazione. Stando ai fatti, la ...

Corriere : ?? Per il Cts i ristoranti possono riaprire a cena - matteosalvinimi : Solidarietà alla Sardegna, che si è rivolta al Tar contestando l’ordinanza del ministero della Salute che l’ha cond… - Corriere : Il Cts: i ristoranti possono aprire la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione - infoitinterno : Scuole chiuse e zona arancione in Campania: cosa rischiamo se aumentano i contagi - doppiav86102783 : Evito già ora la gente figuriamoci in zona arancione #toscana #zonaarancione -