Covid Germania, verso proroga restrizioni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La cancelliera tedesca Angela Merkel incontrerà oggi i premier dei 16 Laender per discutere di come portare avanti la strategia anti-Covid in Germania Stando alla bozza di un documento citato dalla Dpa, è probabile che le misure restrittive attualmente in vigore fino al 14 febbraio vengano estese, forse fino a marzo. E’ da novembre che la Germania ha adottato misure di contenimento della pandemia che hanno portato alla chiusura delle scuole, degli asili nido e degli esercizi commerciali considerati non essenziali. Alcuni stati hanno già messo a punto i piani per una progressiva riapertura delle scuole a partire dalla prossima settimana. Ieri la cancelliera si è dichiarata contraria a qualunque allentamento delle restrizioni fino al primo marzo, stando a fonti a conoscenza dei contenuti di una riunione dell’Unione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La cancelliera tedesca Angela Merkel incontrerà oggi i premier dei 16 Laender per discutere di come portare avanti la strategia anti-inStando alla bozza di un documento citato dalla Dpa, è probabile che le misure restrittive attualmente in vigore fino al 14 febbraio vengano estese, forse fino a marzo. E’ da novembre che laha adottato misure di contenimento della pandemia che hanno portato alla chiusura delle scuole, degli asili nido e degli esercizi commerciali considerati non essenziali. Alcuni stati hanno già messo a punto i piani per una progressiva riapertura delle scuole a partire dalla prossima settimana. Ieri la cancelliera si è dichiarata contraria a qualunque allentamento dellefino al primo marzo, stando a fonti a conoscenza dei contenuti di una riunione dell’Unione ...

BinaryOptionEU : RT '#Covid #Germania, verso proroga restrizioni - g_zerbato : RT @jabbaTM: Ho appena scoperto che in Germania se obbietti contro la narrazione Covid imposta dal Governo Merkel ti bloccano il Conto Corr… - flying_mom : Il governo Conte ha fatto più danni al turismo italiano del Covid - atestaltasempre : RT @jabbaTM: Ho appena scoperto che in Germania se obbietti contro la narrazione Covid imposta dal Governo Merkel ti bloccano il Conto Corr… - Eveleenrey : RT @cathyDS_26: @CriticaScient Mi chiedo se @WRicciardi ha letto della bufera in Germania riguardo ai numeri gonfiati per morti covid..... -