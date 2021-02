Cosa faceva Serena Rossi prima di diventare una famosa attrice? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La stiamo apprezzando nella fiction di successo sulla Rai Mina Settembre, Serena Rossi è credibile nel suo personaggio di assistente sociale che lavora nei quartieri difficili di Napoli accanto a Giuseppe Zeno e al compagno storico Davide Devenuto che interpreta Paolo. La carriera di Serena Ma in precedenza l’abbiamo vista dal suo esordio in tv nel 2003 quando entra a far parte del cast della soap opera di Rai Tre Un posto al sole, poi nel 2007 in Il commissario Montalbano e l’anno successivo in Ho sposato uno sbirro. Per poi arrivare al 2011 in Che Dio ci aiuti accanto ad Elena Sofia Ricci e al 2012 in R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti. Ma recentemente tutti hanno notato la sua bellissima voce nella fiction Io sono Mia nella quale interpretava la compianta Mia Martini, ruolo che le ha fatto guadagnare anche un Nastro ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La stiamo apprezzando nella fiction di successo sulla Rai Mina Settembre,è credibile nel suo personaggio di assistente sociale che lavora nei quartieri difficili di Napoli accanto a Giuseppe Zeno e al compagno storico Davide Devenuto che interpreta Paolo. La carriera diMa in precedenza l’abbiamo vista dal suo esordio in tv nel 2003 quando entra a far parte del cast della soap opera di Rai Tre Un posto al sole, poi nel 2007 in Il commissario Montalbano e l’anno successivo in Ho sposato uno sbirro. Per poi arrivare al 2011 in Che Dio ci aiuti accanto ad Elena Sofia Ricci e al 2012 in R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti. Ma recentemente tutti hanno notato la sua bellissima voce nella fiction Io sono Mia nella quale interpretava la compianta Mia Martini, ruolo che le ha fatto guadagnare anche un Nastro ...

