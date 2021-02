Cosa è successo dietro le quinte di UeD Beatrice Buonocore | le lacrime in studio davanti a Davide Donadeipoi lo sfogo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Uomini e DonneDonadei ha fatto la sua scelta. Al tronista erano rimaste solo Chiara Rabbi e. Sono state le uniche due che effettivamente sono riuscite a smuovere qualnel tronista e per lui non è stata una semplice scelta, tanto che Gianluca De Matteis, ex tronista e ospite in, ha detto che il suo amicopiù che scegliere una delle due stava lasciando l’altra. Donadei ha sempre detto di essersi legato molto ad entrambe e anche le due ragazze si sono dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico.e Chiara si sono ringraziate a vicenda prima di uscire dalloper la scelta. Un momento che è ...