Consultazioni | De Pascale Upi | “Recovery occasione per scuola e infrastrutture Mai più edifici non a norma”

"Il Recovery plan è l'occasione per dire ai ragazzi che non avranno più scuole non a norma. Si parla tanto di modello Genova: noi vorremmo evitare altre casi Genova e questa è l'occasione per mettere a norma tutte le infrastrutture di questo paese". Così il presidente Upi Michele De Pascale al termine delle Consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.

