Confindustria Salerno | Piccolo Pi | Pmi in difficoltà | si usino bene i fondi Next Generation EU

Il Gruppo Piccola Industria di Confindustria Campania ha realizzato il "Rapporto Pmi Campania 2020"* allo scopo di analizzare l'impatto del Covid sulla composizione strutturale e sulla condizione economica e finanziaria del sistema produttivo regionale. In Campania il 99,4% delle imprese sono PMI (piccole e medie industrie) che occupano il 75% dei lavoratori presenti in regione. Questa proporzione si riflette anche per il tessuto produttivo della provincia di Salerno che registra quasi 120.000 aziende presenti sul territorio e attive in numerosi settori merceologici (terziario, metalmeccanico, agro-alimentare, chimico-plastico, alberghi, design, risorsa mare e trasporti, grafica, sanità e costruzioni). "Il Covid – sottolinea Lina Piccolo, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria

