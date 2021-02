Città metropolitana di Catania. Scatta lo stato di agitazione dei lavoratori di Pubbliservizi, previsto un sit-in per giorno 22. “300 dipendenti chiedono risposte su concordato e futuro dell’azienda” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Ugl di Catania ha proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti della Pubbliservizi s. p. a. ed ha indetto, per il 22 febbraio, un sit-in di protesta davanti il centro direzionale della Città metropolitana. Una decisione assunta dal sindacato etneo, dopo aver atteso invano una risposta da parte dell’ente di area vasta alle varie ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Ugl diha proclamato lodideidellas. p. a. ed ha indetto, per il 22 febbraio, un sit-in di protesta davanti il centro direzionale della. Una decisione assunta dal sindacato etneo, dopo aver atteso invano una risposta da parte dell’ente di area vasta alle varie ... L'articolo UGL SICILIA.

