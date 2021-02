Cecilia Rodriguez sfodera il Senza veli sui social

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Selfie allo specchio per, che suiil suo lato più sensuale con unda urlo.maglietta né reggiseno, con i jeans abbassati che lasciano intravedere il tanga, la bella argentina fa strage di cuori. E se sua sorella Belen sfoggia con orgoglio il pancione della sua seconda gravidanza, lei risponde con ventre piattissimo e curve sinuose in mostra.è splendida nello scatto in bianco e nero che ha condiviso su Instagram. I lunghi capelli sciolti le sfiorano il seno, mascherato solo in parte dalla cornice dello specchio. Un vedo non vedo giocato tutto sui contrasti di luce e inquadrature tattiche che aumenta la sensualità e spinge i follower ad aguzzare la vista per cogliere i dettagli più piccanti. La ...