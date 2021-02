Bruzzone attacca (anche) Pier Silvio Berlusconi: “Insulti, body shaming e offese” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La criminologa Roberta Bruzzone ha attaccato pesantemente Il Grande Fratello Vip . L’opinionista televisiva ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini e la produzione Mediaset. Ecco le sue parole. L’attacco a Il Grande Fratello Vip La squalifica della conduttrice Alda D’Eusanio dalla casa del Grande Fratello Vip ha scatenato accese polemiche. La conduttrice aveva definito il compagno di Laura Pausini un uomo violento che spesso malmenava la cantante. A pronunciarsi anche la nota criminologa, opinionista in diverse trasmissioni, Roberta Bruzzone. La criminologa si è scagliata contro il programma condotto da Alfonso Signorini, ma anche la produzione Mediaset. Un accusa che arriva sin ai piani alti del Biscione, fino nelle stanze occupate dall’Amministratore Delegato ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La criminologa Robertahato pesantemente Il Grande Fratello Vip . L’opinionista televisiva ha tirato in balloAlfonso Signorini e la produzione Mediaset. Ecco le sue parole. L’attacco a Il Grande Fratello Vip La squalifica della conduttrice Alda D’Eusanio dalla casa del Grande Fratello Vip ha scatenato accese polemiche. La conduttrice aveva definito il compagno di Laura Pausini un uomo violento che spesso malmenava la cantante. A pronunciarsila nota criminologa, opinionista in diverse trasmissioni, Roberta. La criminologa si è scagliata contro il programma condotto da Alfonso Signorini, mala produzione Mediaset. Un accusa che arriva sin ai piani alti del Biscione, fino nelle stanze occupate dall’Amministratore Delegato ...

