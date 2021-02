Bologna-Benevento 12 febbraio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

cippiriddu : Vabbè, parlando di cose serie: 118 ?? entro le 20:31 e vi faccio la cronaca in arabo di Bologna-Benevento. - zazoomblog : Formazioni ufficiali Bologna Benevento: le scelte degli allenatori - #Formazioni #ufficiali #Bologna - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali Serie A, le ufficiali di Bologna-Benevento: Barrow riconferm… - _SiGonfiaLaRete : Serie A, Bologna-Benevento: gli undici scelti da Mihajlovic ed Inzaghi ?? - infobetting : Bologna-Benevento (12 febbraio ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Benevento

Sky Sport

Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; ...SeguiLIVE sul nostro sito Diretta tv e streaming diLa partita traè in programma alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta tv su Sky ...Al Dall’Ara si apre la 22esima giornata di Serie A con il match tra Bologna e Benevento. La squadra di Mihajlovic (a pari punti, 23, con quella di Inzaghi) cercherà di dare continuità alla vittoria ne ...Stasera riparte la Serie A, con l'anticipo della terza giornata di ritorno tra il Bologna di Mihajlovic ed il Benevento di Inzaghi.