Barbara Palombelli, il grande rifiuto: retroscena sulla sua carriera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara Palombelli ha fatto una confessione molto importante. Ma che cosa ha detto? Le sue parole non passano inosservate. Barbara Palombelli, che questa sera sarà in diretta tv su Rete4 con il suo “Stasera italia” in passato ha preso una decisione davvero inaspettata ed importante che nessuno si sarebbe mai immaginato. Ecco il suo grande Leggi su youmovies (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto una confessione molto importante. Ma che cosa ha detto? Le sue parole non passano inosservate., che questa sera sarà in diretta tv su Rete4 con il suo “Stasera italia” in passato ha preso una decisione davvero inaspettata ed importante che nessuno si sarebbe mai immaginato. Ecco il suo

Profilo3Marco : RT @StaseraItalia: #StaseraItalia vi saluta e ritorna domani, con un pensiero da parte della nostra Barbara Palombelli. Buon proseguimento… - carboneernesto1 : @StaseraItalia BARBARA PALOMBELLI HAI UN GROSSO DIFETTO, FAI LE DOMANDE MA NON DAI SPAZIO AGLI OSPITI DI DIRE LA… - carboneernesto1 : @StaseraItalia HO SEGUITO LA PUNTATA DEL 9 FEBBRAIO, I RAGIONAMENTI DI TOMASO MONTANARI QUANDO HA PARLATO DI SALVIN… - Ladyxxx25010506 : @alessandrocomi6 @vfeltri Oltre al grande fratello vip e Barbara Palombelli ti consiglio la visione di 'Se questo è… - anto_galli4 : RT @Qua_Agatha: #Capezzone: Posso dirti... posso dirti... posso dirti Barbara? Niente non ci riesce... #Palombelli, per cortesia, un mi… -