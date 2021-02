Allagamenti | frane e fiumi in piena | gravi danni in tutto il Sannio – VIDEO

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Il maltempo abbattutosi negli ultimi giorni sulha creato non pochie disagi a causa dei violenti temporali e delle raffiche di vento, e si inizia a temere per la tenuta dei corsi d’acqua, in previsione dell’estensione dell’allerta meteo fino alle 12 di domani. La situazione più critica si è registrata tra i comuni di Airola e Montesarchio dove, nel primo pomeriggio di oggi, la pioggia ha pesantemente colpito i terreni coltivati a vite, esattamente nella zona in cui lo scorso anno esondò il torrente Tesa, creandoingenti. Situazione abbastanza preoccupante anche a Solopaca, dove si sono verificati diversi. I vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi nelle ultime ore in tutta la provincia. Alberi caduti sulle strade, smottamenti, ...

NTR24 : Maltempo, disagi nel Sannio per allagamenti e frane. Monitorati fiumi e torrenti - sulsitodisimone : RT @InMeteo: Maltempo Liguria: allagamenti e frane nel genovese, tracima l’Entella - genesdegenes : RT @InMeteo: Maltempo Liguria: allagamenti e frane nel genovese, tracima l’Entella - alaterno : @LegaSalvini Si si cementifichiamo ancora e chi se ne frega della fragile geomorfologia dell'Italia. Frane e allaga… - InMeteo : Maltempo Liguria: allagamenti e frane nel genovese, tracima l’Entella -

Ultime Notizie dalla rete : Allagamenti frane

LA NAZIONE

In queste oree smottamenti stanno interessando il territorio. Sono in contatto con i sindaci dei comuni colpiti dai fenomeni. E in queste ore ho presentato come primo firmatario, insieme ...Auto bloccate nel sottopasso Nel Levante si segnalano diverse. Il caso più grave lungo la ... Un altro piccolo smottamento è avvenuto in via di Murlo , mentresi sono verificati in via ...Benevento – Il maltempo abbattutosi negli ultimi giorni sul Sannio ha creato non pochi danni e disagi a causa del violento temporale e delle raffiche di vento, e si inizia a temere per la tenuta dei c ...Arriva il Burian: neve su pianure e coste sabato 13 Facciamo quindi il punto della situazione per capire cosa aspettarci tra Sabato 13 e Domenica 14 sulla base degli aggiornamenti ufficiali. Le temper ...