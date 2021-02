UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio 2021: Dopo essere stato visto in compagnia di Barbara Filangieri, Alberto Palladini inizia a temere che qualcuno possa metterlo in difficoltà con Clara. Stanchi delle continue “schitarrate” di Samuel, Patrizio e Vittorio decidono di passare al contrattacco. Sconvolta da ciò che ha scoperto su Alberto e Barbara, Clara si ribella alle nuove bugie del compagno, che però è in grado di sorprenderla con una proposta inaspettata. Ha luogo la prima riunione tra Diego e don Giuseppe nel laboratorio presepiale, con la supervisione di Raffaele e Ornella. Vittima di uno scherzo di Vittorio e Patrizio, Samuel fa una scoperta nell’appartamento. Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su ... Leggi su tvsoap (Di martedì 9 febbraio 2021)settimanali puntate Unalda lunedì 15 a venerdì 19: Dopo essere stato visto in compagnia di Barbara Filangieri, Alberto Palladini inizia a temere che qualcuno possa metterlo in difficoltà con Clara. Stanchi delle continue “schitarrate” di Samuel, Patrizio e Vittorio decidono di passare al contrattacco. Sconvolta da ciò che ha scoperto su Alberto e Barbara, Clara si ribella alle nuove bugie del compagno, che però è in grado di sorprenderla con una proposta inaspettata. Ha luogo la prima riunione tra Diego e don Giuseppe nel laboratorio presepiale, con la supervisione di Raffaele e Ornella. Vittima di uno scherzo di Vittorio e Patrizio, Samuel fa una scoperta nell’appartamento. Unal: tutte le nostre news anche su ...

