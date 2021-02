Trincao, primo gol col Barcellona e regalo speciale: si compra una Lamborghini Huracan EVO (Di martedì 9 febbraio 2021) Quale modo migliore per festeggiare il primo gol ufficiale da calciatore del Barcellona se non comprandosi una macchina nuova? Trincao, attaccante blaugrana, ha deciso di regalarsi un bolide incredibile dopo il primo gol, per altro da tre punti, siglato col club catalano nel match contro il Betis.Trincao: una Lamborghini per festeggiarecaption id="attachment 1091491" align="alignnone" width="557" Trincao Barcellona (getty images)/captionCome rivela Mundo Deportivo, Trincao ha finalmente segnato il suo primo gol da giocatore del Barça a Siviglia, nella sfida contro il Betis vinta dai suoi per 3-2. Il portoghese ha realizzato la rete decisiva che è valsa la vittoria e... anche una ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Quale modo migliore per festeggiare ilgol ufficiale da calciatore delse nonndosi una macchina nuova?, attaccante blaugrana, ha deciso di regalarsi un bolide incredibile dopo ilgol, per altro da tre punti, siglato col club catalano nel match contro il Betis.: unaper festeggiarecaption id="attachment 1091491" align="alignnone" width="557"(getty images)/captionCome rivela Mundo Deportivo,ha finalmente segnato il suogol da giocatore del Barça a Siviglia, nella sfida contro il Betis vinta dai suoi per 3-2. Il portoghese ha realizzato la rete decisiva che è valsa la vittoria e... anche una ...

