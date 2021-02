Torino. Nuovi tram ecologici e futuristici: un nuovo volto per la mobilità e i trasporti pubblici (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Torino in arrivo 70 Nuovi tram ecologici e futuristici. Sarà un nuovo passo avanti nella lotta all’inquinamento dell’aria che vede Torino al terzo posto nella classifica delle città europee con la maggiore produzione di diossido d’azoto nell’aria, secondo i ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero. Si tratta di mezzi di ultimissima generazione, che vestiranno la tradizionale livrea azzurro gialla, i colori della città (e anche di Torino Fan). I Nuovi tram di ultima generazione che verranno affidati alla gestione da parte di GTT, sono prodotti da Hitachi Rail. I convogli saranno lunghi circa 28 metri e godranno di interni ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ain arrivo 70. Sarà unpasso avanti nella lotta all’inquinamento dell’aria che vedeal terzo posto nella classifica delle città europee con la maggiore produzione di diossido d’azoto nell’aria, secondo i ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero. Si tratta di mezzi di ultimissima generazione, che vestiranno la tradizionale livrea azzurro gialla, i colori della città (e anche diFan). Idi ultima generazione che verranno affidati alla gestione da parte di GTT, sono prodotti da Hitachi Rail. I convogli saranno lunghi circa 28 metri e godranno di interni ...

Viminale : Senza fissa dimora a #Torino, dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche e privato le soluzioni per potenziare… - boi_ignazio : RT @Viminale: Senza fissa dimora a #Torino, dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche e privato le soluzioni per potenziare le attivit… - franconemarisa : RT @Viminale: Senza fissa dimora a #Torino, dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche e privato le soluzioni per potenziare le attivit… - infoitsport : Corriere di Torino: 'Buffon e Ronaldo, i cannibali a caccia di nuovi record' - dlalli569 : RT @Viminale: Senza fissa dimora a #Torino, dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche e privato le soluzioni per potenziare le attivit… -