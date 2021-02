Stefano Pantano, chi è: la scherma, la tv e la radio, cosa sapere su di lui (Di martedì 9 febbraio 2021) Carriera e curiosità su , ex talento da schermidore. (screenshot video)Romano classe 1962, Stefano Pantano è oggi un conduttore radiofonico molto amato soprattutto dal pubblico della Capitale, ma nella sua vita ha anche avuto a che fare con il mondo dello sport e per molto tempo. Cresciuto nel quartiere del Quadraro, è stato sicuramente un grande schermidore. Leggi anche -> Coronavirus, morto Roberto Carradori: fondò una delle prime radio libere Per ben tre volte, infatti, il talento della scherma è stato campione del mondo a squadre di spada, ottenendo grandi successi tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Le sue vittorie nei campionati del mondo con il team azzurro sono datate 1989, 1990, 1993. Negli stessi anni ha partecipato ai Giochi olimpici di Seul e ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021) Carriera e curiosità su , ex talento da schermidore. (screenshot video)Romano classe 1962,è oggi un conduttorefonico molto amato soprattutto dal pubblico della Capitale, ma nella sua vita ha anche avuto a che fare con il mondo dello sport e per molto tempo. Cresciuto nel quartiere del Quadraro, è stato sicuramente un grande schermidore. Leggi anche -> Coronavirus, morto Roberto Carradori: fondò una delle primelibere Per ben tre volte, infatti, il talento dellaè stato campione del mondo a squadre di spada, ottenendo grandi successi tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Le sue vittorie nei campionati del mondo con il team azzurro sono datate 1989, 1990, 1993. Negli stessi anni ha partecipato ai Giochi olimpici di Seul e ...

