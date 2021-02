Seconda fase vaccini: sei categorie di persone saranno immunizzate (Di martedì 9 febbraio 2021) Il piano nazionale per la campagna di vaccinazione per il Covid ha previsto nella Seconda fase di immunizzazione sei categorie specifiche di persone. La prima categoria riguarderà i soggetti definiti “estremamente vulnerabili” ossia soggetti con particolari patologie indipendentemente legate all’età. categorie specifiche La Seconda categoria riguarda persone con un età compresa fra i 75 e 79 anni, le altre categorie riguardano soggetti tra 70 e 74 anni, soggetti con particolari rischi clinici dai 16 ai 69 anni, persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico e infine persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie verranno ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Il piano nazionale per la campagna di vaccinazione per il Covid ha previsto nelladi immunizzazione seispecifiche di. La prima categoria riguarderà i soggetti definiti “estremamente vulnerabili” ossia soggetti con particolari patologie indipendentemente legate all’età.specifiche Lacategoria riguardacon un età compresa fra i 75 e 79 anni, le altreriguardano soggetti tra 70 e 74 anni, soggetti con particolari rischi clinici dai 16 ai 69 anni,tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico e infinetra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5verranno ...

RaiNews : I primi a essere vaccinati nella seconda fase saranno soggetti vulnerabili: oncologici, down, con malattie respirat… - fattoquotidiano : Vaccini, aggiornamento del piano nazionale per la seconda fase: priorità ai soggetti più vulnerabili, come obesi e… - juventusfc : La lista dei bianconeri per la seconda fase della #UCL ? - mariachiara1949 : RT @MediasetTgcom24: L'Umbria chiede 50mila vaccini in più per emergenza #coronavirus - QuotidianPost : Seconda fase vaccini: sei categorie di persone saranno immunizzate -