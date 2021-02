Sci alpino, cancellato il superG femminile dei Mondiali! Vince la nebbia. E’ caos calendario (Di martedì 9 febbraio 2021) Slitta ancora l’inizio dei Mondiali di sci alpino a Cortina. Dopo la cancellazione di ieri della combinata maschile, oggi è arrivata quella del superG femminile. Purtroppo la nebbia ha fatto capolino sull’Olimpia delle Tofane, con un banco di nubi presente proprio a metà del tracciato e che poi si è spostato anche nella parte alta. Gli organizzatori hanno provato anche ad abbassare la partenza al salto Duca d’Aosta, ma non è stato assolutamente possibile effettuare il corretto svolgimento della gara. Troppo rischioso per le atlete, con la visibilità davvero limitata. La cancellazione della gara di oggi crea adesso un vero problema per il calendario della rassegna iridata. I giorni liberi a disposizione sono terminati con l’inserimento della combinata femminile a lunedì prossimo e ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Slitta ancora l’inizio dei Mondiali di scia Cortina. Dopo la cancellazione di ieri della combinata maschile, oggi è arrivata quella del. Purtroppo laha fatto capolino sull’Olimpia delle Tofane, con un banco di nubi presente proprio a metà del tracciato e che poi si è spostato anche nella parte alta. Gli organizzatori hanno provato anche ad abbassare la partenza al salto Duca d’Aosta, ma non è stato assolutamente possibile effettuare il corretto svolgimento della gara. Troppo rischioso per le atlete, con la visibilità davvero limitata. La cancellazione della gara di oggi crea adesso un vero problema per ildella rassegna iridata. I giorni liberi a disposizione sono terminati con l’inserimento della combinataa lunedì prossimo e ...

