Sanremo 2021, Amadeus: «Ho contattato anche Celentano e Benigni» (Di martedì 9 febbraio 2021) Archiviato il problema dei figuranti e del protocollo sottoscritto dal Comitato Tecnico Scientifico, ad Amadeus non resta che proseguire con i preparativi del suo secondo Sanremo mettendo a punto gli ospiti e le partecipazioni, i dettagli e i colpi da maestro. Prima della prima conferenza stampa prevista il 9 febbraio e dopo la conferma di Ornella Vanoni come super-ospite, Amadeus mette sul piatto due nomi che al Festival sono sempre stati di casa: Adriano Celentano e Roberto Benigni. «Stiamo aspettando la loro risposta» dice il direttore artistico all'Adnkronos che, se tutto andasse come previsto, si assicurerebbe due nomi di punta per il primo Festival della storia a svolgersi in un Ariston vuoto.

