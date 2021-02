Roma, perde il portafogli con tutti i documenti e il permesso di soggiorno: la commovente storia di Sian e Francesco (Di martedì 9 febbraio 2021) La vita dentro un portafogli. Due esistenze che si incrociano, due storie non comuni che si intrecciano seppure per pochi minuti, lanciando un messaggio di speranza. I protagonisti di questa commovente storia a lieto fine che arriva dal cuore di Roma sono l’addetto stampa di un ministero, Francesco Malavolta, 45 anni, fotoreporter freelance impegnato sul fronte dell’immigrazione dal 1994, e un cittadino indiano, Sian. I due sono coetanei e naturalmente non si conoscono. Leggi anche: Roma. Prima perde il lavoro, poi i suoi ultimi 5 euro che servivano a fare la spesa: il quartiere si mobilita per aiutare un uomo e suo figlio La storia E’ Francesco a raccontare questo breve intenso incontro dal suo profilo Facebook. “Può ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) La vita dentro un. Due esistenze che si incrociano, due storie non comuni che si intrecciano seppure per pochi minuti, lanciando un messaggio di speranza. I protagonisti di questaa lieto fine che arriva dal cuore disono l’addetto stampa di un ministero,Malavolta, 45 anni, fotoreporter freelance impegnato sul fronte dell’immigrazione dal 1994, e un cittadino indiano,. I due sono coetanei e naturalmente non si conoscono. Leggi anche:. Primail lavoro, poi i suoi ultimi 5 euro che servivano a fare la spesa: il quartiere si mobilita per aiutare un uomo e suo figlio LaE’a raccontare questo breve intenso incontro dal suo profilo Facebook. “Può ...

