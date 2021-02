Quando riaprono palestre e piscine in Italia? La possibile data, regole e sport consentiti (Di martedì 9 febbraio 2021) palestre e piscine resteranno chiuse sicuramente fino al 5 marzo 2021. Questo è quanto prevede il DPCM attualmente in vigore, firmato dall’ormai ex premier Giuseppe Conte prima di Natale. Sicuramente per un altro mese attrezzi e corsie in acqua non saranno accessibili agli amatori e ai dilettanti (prosegue normalmente l’attività di atleti giudicati di interesse nazionale da parte delle varie Federazioni e dal CONI). Va ricordato che palestre e piscine sono chiusi dal 24 ottobre e che avevano già subito un durissimo e lunghissimo da marzo fino a inizio estate, riaprendo dunque soltanto per poche settimane prima di un nuovo stop totale all’attività fisica e motorie. Moltissime realtà sono alle stremo, tantissime rischieranno di non riaprire proprio più, nemmeno Quando le leggi permetteranno di farlo. I ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)resteranno chiuse sicuramente fino al 5 marzo 2021. Questo è quanto prevede il DPCM attualmente in vigore, firmato dall’ormai ex premier Giuseppe Conte prima di Natale. Sicuramente per un altro mese attrezzi e corsie in acqua non saranno accessibili agli amatori e ai dilettanti (prosegue normalmente l’attività di atleti giudicati di interesse nazionale da parte delle varie Federazioni e dal CONI). Va ricordato chesono chiusi dal 24 ottobre e che avevano già subito un durissimo e lunghissimo da marzo fino a inizio estate, riaprendo dunque soltanto per poche settimane prima di un nuovo stop totale all’attività fisica e motorie. Moltissime realtà sono alle stremo, tantissime rischieranno di non riaprire proprio più, nemmenole leggi permetteranno di farlo. I ...

