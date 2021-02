Per Roma è possibile un sindaco ‘costituente’ (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – La formazione del nuovo governo di Mario Draghi, con una maggioranza a dir poco trasversale, per Roma può aprire la strada a una consiliatura ‘costituente’. L’esecutivo ha in agenda scadenze ravvicinate e le priorità in cima alla lista sono quelle economiche e sanitarie, ma il tema dei poteri e delle risorse per la Capitale d’Italia per la prima volta può diventare centrale. Se non altro per l’ampio sostegno di cui può godere in questo nuovo – e probabilmente meno ‘rissoso’ – esecutivo. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – La formazione del nuovo governo di Mario Draghi, con una maggioranza a dir poco trasversale, per Roma può aprire la strada a una consiliatura ‘costituente’. L’esecutivo ha in agenda scadenze ravvicinate e le priorità in cima alla lista sono quelle economiche e sanitarie, ma il tema dei poteri e delle risorse per la Capitale d’Italia per la prima volta può diventare centrale. Se non altro per l’ampio sostegno di cui può godere in questo nuovo – e probabilmente meno ‘rissoso’ – esecutivo.

