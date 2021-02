Pedro Pascal, un post su Instagram in onore della sorella transessuale: "Il mio cuore" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pedro Pascal ha pubblicato un post molto affettuoso su Instagram in cui presenta al mondo Lux, sua sorella transessuale che ha posato per Revista Ya. Attraverso un affettuoso post su Instagram, Pedro Pascal ha presentato al mondo Lux, sua sorella transessuale che ha posato per il magazine cileno Revista Ya, con cui ha parlato anche della sua transizione sessuale. Come riportato da People, Pedro Pascal ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: "Mia sorella, il mio cuore, la nostra Lux". Nel suo profilo Instagram, Lux ha spiegato di aver ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha pubblicato unmolto affettuoso suin cui presenta al mondo Lux, suache ha posato per Revista Ya. Attraverso un affettuososuha presentato al mondo Lux, suache ha posato per il magazine cileno Revista Ya, con cui ha parlato anchesua transizione sessuale. Come riportato da People,ha pubblicato unsuin cui ha scritto: "Mia, il mio, la nostra Lux". Nel suo profilo, Lux ha spiegato di aver ...

