Pattinaggio artistico a rotelle: positive le impressioni del CT Hollan dopo il raduno delle coppie (Di martedì 9 febbraio 2021) L’attività della Nazionale di Pattinaggio artistico a rotelle è, ufficialmente, ripartita; nello scorso weekend si è infatti svolto al Pattinodromo Sara Brancia di Rimini il raduno della specialità delle coppie, le quali sono state visionate dallo staff tecnico presieduto dal CT Fabio Hollan e formato da Cristina Pelli, Patrick Venerucci, Annalisa Marelli e Maria Rita Zenobi. Quattro la coppie Junior convocate, sei invece quelle Senior, tra cui spiccano i Campionissimi Rebecca Tarlazzi-Luca Lucaroni, da cinque anni consecutivi detentori del titolo iridato, e Alice Esposito-Federico Rossi, medaglia d’argento ai World Roller Games di Barcellona. Grande la soddisfazione del Commissario Tecnico, ben impressionato dalla preparazione degli azzurri e dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) L’attività della Nazionale diè, ufficialmente, ripartita; nello scorso weekend si è infatti svolto al Pattinodromo Sara Brancia di Rimini ildella specialità, le quali sono state visionate dallo staff tecnico presieduto dal CT Fabioe formato da Cristina Pelli, Patrick Venerucci, Annalisa Marelli e Maria Rita Zenobi. Quattro laJunior convocate, sei invece quelle Senior, tra cui spiccano i Campionissimi Rebecca Tarlazzi-Luca Lucaroni, da cinque anni consecutivi detentori del titolo iridato, e Alice Esposito-Federico Rossi, medaglia d’argento ai World Roller Games di Barcellona. Grande la soddisfazione del Commissario Tecnico, ben impressionato dalla preparazione degli azzurri e dalla ...

sukunori : @Yuuchan098 Io l'ho trovato davvero simile al pattinaggio artistico reale, ho anche adorato il modo in cui hanno mo… - Epaminonda9 : @OppositeSaturn @uominiedonne Per quello indossa le scarpe da pattinaggio artistico? Vestendo di scuro? Cafone analfabeta #gomorradeipoveri - Bentsnah : @rprat75 Ma poi c'è il fattore tempo, cioè campioni che non abbiamo visto e il fattore competenza.Cioe gente che ha… - DQuotidiana : #CompleanniSpeciali #8febbraio Compiono gli anni oggi: il fotografo #SebastiãoSalgado, lo scrittore #JohnGrisham,la… - fisritalia : Si apre il 2021 del #pattinaggio #Artistico con il raduno federale dedicato alle Coppie artistico che si è tenuto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Scomparsa di Gino Masciarelli, il cordoglio delle associazioni milanesi

... trasferitosi poco più che ventenne a Milano, si sia distinto nel panorama artistico nazionale e ... è altresì autore del premio Unesco, del premio per i mondiali di pattinaggio sul ghiaccio, e delle ...

Arena con vista Olimpiadi Sondrio, sogno da 17 milioni

L'Arena sarà il punto di riferimento prevalentemente di due sport: il ghiaccio nelle sue tre discipline del pattinaggio artistico, dell'hockey e dello short track e l'arrampicata indoor, divenuta ...

Pattinaggio artistico: il Team di Alina Zagitova si aggiudica la Channel One Cup 2021 OA Sport Pattinaggio artistico a rotelle: positive le impressioni del CT Hollan dopo il raduno delle coppie

L'attività della Nazionale di pattinaggio artistico a rotelle è, ufficialmente, ripartita; nello scorso weekend si è infatti svolto al Pattinodromo Sara Brancia di Rimini il raduno della specialità de ...

Cortina, una storia di sport ed Olimpiadi

Le Olimpiadi sono state uno spartiacque nella storia di Cortina: si può dire che la bella località ampezzana ha avuto un prima dei Giochi (legato a una frequentazione turistica ...

... trasferitosi poco più che ventenne a Milano, si sia distinto nel panoramanazionale e ... è altresì autore del premio Unesco, del premio per i mondiali disul ghiaccio, e delle ...L'Arena sarà il punto di riferimento prevalentemente di due sport: il ghiaccio nelle sue tre discipline del, dell'hockey e dello short track e l'arrampicata indoor, divenuta ...L'attività della Nazionale di pattinaggio artistico a rotelle è, ufficialmente, ripartita; nello scorso weekend si è infatti svolto al Pattinodromo Sara Brancia di Rimini il raduno della specialità de ...Le Olimpiadi sono state uno spartiacque nella storia di Cortina: si può dire che la bella località ampezzana ha avuto un prima dei Giochi (legato a una frequentazione turistica ...